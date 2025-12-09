San Siro 'olimpico': l'Inter trasloca a Monza per i quarti di Coppa Italia

L'ipotesi è molto concreta: l'Inter si prepara a giocare all'U-Power Stadium di Monza la gara dei quarti di finale di Coppa Italia (4 o 11 febbraio) contro la vincente della sfida tra Roma e Torino, in programma il 13 gennaio (diretta esclusiva sui canali Mediaset). Il trasloco della squadra nerazzurra da San Siro nell'impianto delle gare casalinghe della squadra biancorossa è legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina: a San Siro il 6 febbraio è prevista la Cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali con l'accensione del braciere olimpico. Sia il 4 che l'11 febbraio l'U-Power Stadium è libero, con il Monza che è impegnato nella trasferta in casa del SudTirol.