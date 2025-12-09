Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

San Siro 'olimpico': l'Inter trasloca a Monza per i quarti di Coppa Italia

La gara contro la vincente tra Roma e Torino è in programma il 4 o l'11 febbraio

09 Dic 2025 - 09:36
© sito Monza

© sito Monza

L'ipotesi è molto concreta: l'Inter si prepara a giocare all'U-Power Stadium di Monza la gara dei quarti di finale di Coppa Italia (4 o 11 febbraio) contro la vincente della sfida tra Roma e Torino, in programma il 13 gennaio (diretta esclusiva sui canali Mediaset). Il trasloco della squadra nerazzurra da San Siro nell'impianto delle gare casalinghe della squadra biancorossa è legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina: a San Siro il 6 febbraio è prevista la Cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali con l'accensione del braciere olimpico. Sia il 4 che l'11 febbraio l'U-Power Stadium è libero, con il Monza che è impegnato nella trasferta in casa del SudTirol.

Leggi anche

Coppa Italia, Roma-Torino e Fiorentina-Como chiudono il programma degli ottavi a gennaio

coppa italia
inter

Ultimi video

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

Ricci: "Fa piacere essere in testa"

02:56
Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

02:06
Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

02:11
Pisa-Parma 0-1: gli highlights

Pisa-Parma 0-1: gli highlights

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

01:01
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU IDENTITA' PER SITO 8/12 DICH

Palladino: "Il mio obiettivo è costruire un'identità"

00:59
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

00:54
DICH MARESCA PRE ATALANTA DICH

Chelsea, Maresca: "Atalanta vanto per noi italiani"

01:27
MCH BOCA JRS RACING CLUB MCH

Boca Juniors-Racing Club 0-1

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

I più visti di Inter

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

La ThuLa è una sentenza, Luis Henrique conquista San Siro

Chivu dà una lezione pesante a Fabregas, nerazzurri perfetti e devastanti

Inter perfetta, Chivu cala il poker su Fabregas e conquista il primo posto

Inter: Akanji ha la febbre, Liverpool a rischio. Le possibile scelte di Chivu e il solito dubbio a destra

Sommer tra futuro e spettacolo: "Bella intesa con la Hunziker"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"
11:06
Conference League: comunicato l'arbitro di Fiorentina-Dinamo Kiev
11:00
Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo
10:01
Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo
09:15
Juve, Tacconi: "Tiro avanti con una stampella"