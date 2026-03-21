Inter, Chivu replica a Conte: "Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue"

"Bastoni non è disponibile, sarà lo staff medico dell'Italia a valutarlo e decideranno loro se sarà a disposizione per la Nazionale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Il difensore è alle prese con il dolore per una botta subita nel derby contro il Milan che gli ha fatto già saltare la gara con l'Atalanta: "c'è il rischio di una distrazione per i nazionali verso gli spareggi? Domani rappresentano l'Inter, avranno tempo di rappresentare l'Italia. Facciamo in bocca al lupo alla Nazionale. Ma in questo momento, i nostri giocatori pensano solo all'Inter. I nazionali avranno modo di preparare la partita al meglio. L'Italia è forte, devono e possono vincere la prima che è la più importante".