IL CROLLO

L'ex patron dell'Inter Zhang Jindong senza beni: azzerato il patrimonio per ripianare i debiti

Il business-man cinese ha perso circa 31 miliardi di euro ripianando i debiti attraverso le azioni del gruppo Suning, società affiliate e beni personali

21 Mar 2026 - 11:27
© Getty Images

© Getty Images

La fine annunciata di un impero, o quasi: ora il crollo finanziario dell’ex patron dell’Inter Zhang Jindong, padre dell'ex presidente Steven e fondatore del gruppo Suning, è definitivo. Dopo aver guidato il gruppo per trent’anni e aver costruito un vero e proprio dominio nel retail e nei servizi, il business-man cinese - come riportato dai media locali - ha visto il proprio patrimonio personale completamente azzerato nell’ambito della maxi ristrutturazione del debito del gruppo. A sancire la fine di questa lunga e drammatica telenovela è stato il Tribunale del Popolo di Nanchino, che ha annunciato il completamento del piano di riorganizzazione relativo a Suning.com e ad altre 38 società collegate, per un ammontare complessivo di 238,712 miliardi di yuan (circa 29,9 miliardi di euro).

Come scrive oggi Calcio&FInanza, "nell’ambito di questo processo, Zhang – in qualità di garante congiunto – ha dovuto mettere a disposizione l’intero patrimonio personale: immobili, attività finanziarie, partecipazioni societarie e persino oggetti da collezione sono stati liquidati tramite aste giudiziarie o trasferimenti negoziati, con i proventi interamente destinati al rimborso dei debiti". Oggi, né lui né la moglie risultano titolari di beni liberamente disponibili, con tutti gli asset confluiti in un trust destinato a soddisfare i creditori.

I giornali: sabato 21 marzo 2026

1 di 25
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Stando a quanto riferiscono i media cinesi, Zhang Jindong ha preferito ripagare il debito con le sue attività piuttosto di optare per la liquidazione fallimentare, che avrebbe lasciato a mani vuote investitori e fornitori. Nonostante non sia più di sua proprietà, Zhang ora ha la possibilità di nominare cinque membri nel consiglio di amministrazione del gruppo Suning ristrutturato e quattro nel consiglio di amministrazione della società Nanjing Zhongcheng, diritto che perderebbe in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Al momento, pare che i creditori abbiano sospeso le azioni legali per il recupero della garanzia personale di Zhang Jindong, ma lo stop non è definitivo: queste riprenderanno nel caso in cui la gestione del trust non dovesse soddisfare le aspettative o la cessione degli asset non dovesse essere conforme agli standard.

Leggi anche

L'Inter a Firenze con la pressione alta e con Lautaro 'spettatore'. E pure Bastoni...

zhang
suning
cina
inter

Ultimi video

01:55
La storia di Milan-Torino

La storia di Milan-Torino

01:26
MCH LISPIA-HOFFENHEIM MCH

Bundes: il Lipsia rifila una cinquina all'Hoffenheim

00:36
INCIDENTE DEVRIES SRV

De Vries a muro nelle libere 1 a Jarama

00:20
Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

00:18
DICH ALLEGRI SU FIGLIO E LATINO DICH

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

03:03
DICH SPALETTI PER SITO DICH

Spalletti e il rinnovo: "Durante la sosta troveremo l'accordo"

00:53
DICH ALLEGRI PRE TORINO DICH

Allegri: "Scudetto? L'Inter ha il destino nelle proprie mani"

01:06
DICH CUESTA PRE CREMONESE DICH

Cuesta: "Fare di tutto per vincere"

02:10
Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:32
Retegui il sogno Milan

Retegui il sogno Milan

01:40
Il bomber Lewandowski

Il bomber Lewandowski

01:47
Le italiane e l'Europa

Le italiane e l'Europa

01:38
Juve, Locatelli e Boga ex

Juve, Locatelli e Boga ex

02:29
Clip Piantanida Grosso

Un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra: situazione complicata per la squadra di Grosso alla vigilia del match con i bianconeri. Frank Piantanida ci racconta sviluppi e retroscena

01:55
La storia di Milan-Torino

La storia di Milan-Torino

I più visti di Calcio

Germania anni '90, Norvegia all-black, novità Argentina: tutte le maglie del Mondiale

13 DICH GASPERINI VIGILIA BOLOGNA 18/3 OK

Gasperini: "Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma..."

DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"

MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

Vlahovic verso il rinnovo

Vlahovic verso il rinnovo

DICH SPALETTI PER SITO DICH

Spalletti e il rinnovo: "Durante la sosta troveremo l'accordo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:29
Premier League: Bournemouth-Manchester United 2-2
23:28
De Rossi: "C'è chi non sembra dispiaciuto se l'Italia non va al Mondiale. Serve più coesione"
23:19
Runjaic: "Zaniolo deluso per le convocazioni di Gattuso. Raggiungiamo i 50 punti"
22:49
Napoli, Beukema: "Scudetto? Abbiamo messo pressione su Milan e Inter"
22:47
Napoli, Buongiorno: "Una vittoria che dice che ci siamo"