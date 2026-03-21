L'ex patron dell'Inter Zhang Jindong senza beni: azzerato il patrimonio per ripianare i debiti

La fine annunciata di un impero, o quasi: ora il crollo finanziario dell’ex patron dell’Inter Zhang Jindong, padre dell'ex presidente Steven e fondatore del gruppo Suning, è definitivo. Dopo aver guidato il gruppo per trent’anni e aver costruito un vero e proprio dominio nel retail e nei servizi, il business-man cinese - come riportato dai media locali - ha visto il proprio patrimonio personale completamente azzerato nell’ambito della maxi ristrutturazione del debito del gruppo. A sancire la fine di questa lunga e drammatica telenovela è stato il Tribunale del Popolo di Nanchino, che ha annunciato il completamento del piano di riorganizzazione relativo a Suning.com e ad altre 38 società collegate, per un ammontare complessivo di 238,712 miliardi di yuan (circa 29,9 miliardi di euro).