VERSO FIORENTINA-INTER

L'Inter a Firenze con la pressione alta e con Lautaro 'spettatore'. E pure Bastoni...

Il capitano non ha ancora superato l'infortunio al polpaccio: tornerà in campo contro la Roma a Pasqua

21 Mar 2026 - 10:08
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Lautaro a Firenze, ma da spettatore. Oggi ne avremo la certezza, ma a questo punto si tratta di una ratifica formale: il capitano dell'Inter non è ancora pronto, tornerà a guidare l'attacco nerazzurro dopo la sosta, nella sfida pasquale contro la Roma. Al Franchi, dunque, ci sarà così come c'è stato nel derby, versione supporter diciamo: una presenza 'morale', purtroppo per Chivu (che sarà seduto in tribuna e non in panchina vista l'espulsione rimediata contro l'Atalanta), ma non operativa. Evidentemente il risentimento al polpaccio patito ormai più di un mese fa in Norvegia non è stato ancora pienamente superato. In questi casi, si dice, inutile rischiare.

Eppure, un altro rischio c'è, e non da poco, perché affrontare la Fiorentina che lotta per la salvezza senza il capitano, con il Napoli a -6 e il Milan comunque sempre a ridosso (vedremo poi come usciranno i rossoneri dalla sfida odierna contro il Torino), alza notevolmente il livello di difficoltà della trasferta toscana. Senza il capitano, in questo mese, degli attaccanti nerazzurri il solo Pio Esposito ha fatto quanto dovuto, da Thuram e Bonny non sono arrivate invece le risposte attese: per attraversare la prossima sosta mantenendo congelato il teorico distacco in classifica serve che questi ultimi due diano finalmente il contributo dovuto.

I giornali: sabato 21 marzo 2026

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L'altra defezione più o meno annunciata è quella di Bastoni che pur essendosi allenato in parte con i compagni, per quanto parzialmente, non è ancora pronto per riprendersi il posto in difesa: i postumi del colpo alla tibia subito nello scontro con Rabiot nel derby non sono ancora stato superati. Viaggerà con tutta probabilità anche lui verso Firenze, ma come il Toro in versione (più o meno) spettatore: in campo, al suo posto, Carlos Augusto. Per il resto, con gli ultimi dubbi da sciogliere, si vedrà nell'allenamento di rifinitura.

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