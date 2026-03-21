L'Inter a Firenze con la pressione alta e con Lautaro 'spettatore'. E pure Bastoni...

Lautaro a Firenze, ma da spettatore. Oggi ne avremo la certezza, ma a questo punto si tratta di una ratifica formale: il capitano dell'Inter non è ancora pronto, tornerà a guidare l'attacco nerazzurro dopo la sosta, nella sfida pasquale contro la Roma. Al Franchi, dunque, ci sarà così come c'è stato nel derby, versione supporter diciamo: una presenza 'morale', purtroppo per Chivu (che sarà seduto in tribuna e non in panchina vista l'espulsione rimediata contro l'Atalanta), ma non operativa. Evidentemente il risentimento al polpaccio patito ormai più di un mese fa in Norvegia non è stato ancora pienamente superato. In questi casi, si dice, inutile rischiare.