Inter, Chivu: "Queste sono partite che se non le chiudi rischi di andare in difficoltà"

"Ci siamo complicati la vita da soli - dice ancora -, abbiamo creato tanto ma alla fine abbiamo saputo soffrire. Il rammarico è non aver trasformato le tantissime occasioni. Dobbiamo ancora trovare la condizione, soprattutto per quelli che sono tornati dal Mondiale. Mi riferisco ad Akanji, Calha, Lautaro. Thuram si vede che è indietro. Purtroppo dobbiamo pensare a ritrovare condizione a campionato iniziato. L'unico modo per farlo è far fare minuti a questi giocatori. Dobbiamo essere più cinici sotto porta. Negli ultimi 10-15 minuti abbiamo un po' perso le distanze. E loro sono riusciti a metterci un po' di paura. Ma abbiamo capito il momento e ci siamo difesi di conseguenza".