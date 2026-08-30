Lazio-Genoa, De Rossi individua il problema: "Non tirando mai in porta non porteremo a casa punti"

30 Ago 2026 - 23:19
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Daniele De Rossi è scontento dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, una partita che per lui significa sempre qualcosa in più. L'allenatore del Genoa, però, ha analizzato lucidamente la partita individuando il vero problema del Genoa in questo inizio di stagione: "Secondo me non eravamo partiti malissimo fino al gol loro, c'era abbastanza equilibrio. Il sostegno dei tifosi non posso misurarlo io, il fatto è che non arriviamo mai a tirare in porta. Costruiamo anche in maniera più pulita rispetto all'anno scorso, ma non andiamo in verticale e non saltiamo l'uomo. Abbiamo poca gente che salta l'uomo e dovremo pensare a qualcosa di più pratico rispetto a quanto visto nel primo tempo. C'è stata una reazione nel secondo tempo, più cuore e abbiamo messo qualche pallone in area di rigore. È bello arrivare sulla trequarti, ma se non tiri mai non porti a casa punti. C'è stato un passo indietro rispetto al Napoli, e questo mi preoccupa.  L'altra partita era stata molto buona e avremmo meritato punti, sappiamo perché non li abbiamo portati a casa. Devo analizzare perché è successo questo, forse affronteremo una squadra ancora più forte della Lazio che ha messo sotto il Napoli oggi. Noi dobbiamo giocarcela anche con queste squadre forti. Il mercato? Sappiamo che dobbiamo fare delle uscite, la società ha degli oneri e io cerco di rimanere concentrato sulla partita"

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