Olanda, l'ex Torino Schuurs torna con gol dopo 1043 giorni

30 Ago 2026 - 19:54
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L'ex difensore del Torino, Perr Schuurs, è tornato a giocare dopo quasi tre anni e ha segnato alla sua prima apparizione. "Di nuovo a casa, dove devo stare, dopo 1043 giorni: che percorso incredibile" ha scritto sui propri social dopo la rete del 3-1 del suo Nec Nijmegen contro lo Zwolle, in Eredivisie. "Non avrei potuto sognare un ritorno migliore, un gol e tre punti - ha aggiunto l'olandese, subentrato all'80' e in rete all'83' - grazie per tutto il sostegno ricevuto lungo il cammino". Schuurs si era infortunato al ginocchio nell'ottobre del 2023 e con il Toro non era più riuscito a tornare a giocare; a giugno scorso si è trasferito in Olanda, al Nec, e dopo tre minuti dal suo ingresso in campo è andato in gol. Tra un paio di settimane tornerà sotto la Mole per una partita molto particolare per l'ex granata: il prossimo 17 settembre ci sarà la sfida di Europa League all'Allianz Stadium contro la Juventus.

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