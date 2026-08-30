Cagliari, Pisacane: "Timorosi nel primo tempo. Massolin? La società sa che manca qualcosa"

Il tecnico del Cagliari, Pisacane, mastica amaro dopo la sconfitta in casa contro l'Inter: "Nel primo tempo siamo stati un po' timorosi, questo è il compromesso quando hai una squadra giovanissima, nonostante abbiano messo personalità e coraggio. Normale che contro i campioni d'Italia tutto diventa più difficile, a caldo dico che, oltre ai cambi che hanno portato avanti un piano gara diverso, ci è mancato il non gestire la frenesia, siamo stati timorosi, nel secondo tempo paradossalmente abbiamo fatto più palleggio".



Poi sul mercato: "Gagliardini può essere quel profilo che dà una mano ai ragazzi e anche un punto di riferimento negli spogliatoi nei momenti di tempesta, abbiamo perso dei riferimenti e stiamo cercando giocatori esperti per trainare i giovani. Massolin è un giovane, ha fatto un ottimo campionato di B e si affaccia in Serie A, dobbiamo metterlo nelle condizioni di potersi esprimersi e di darci il suo contributo. Stasera abbiamo giocato con due 2005 dietro, è bello ma anche la società sa che manca ancora qualcosina sul mercato"