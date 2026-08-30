Lazio-Genoa, Gattuso si gode la vetta: "Ragazzi sempre sul pezzo, è fondamentale. Sono soddisfatto"

30 Ago 2026 - 23:40
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Rino Gattuso ha analizzato la partita della seconda giornata della sua Lazio, vinta 1-0 contro il Genoa all'Olimpico. Un match duro, ma portato a casa con voglia e determinazione. Il tecnico biancoceleste ha lodato i suoi, ribadendo però il bisogno di crescere ancora: "Mi è piaciuta la convinzione con cui la squadra ha pressato. Tranne gli ultimi dieci minuti in cui Frattesi zoppicava per una botta al ginocchio mi è piaciuto come abbiamo portato il pressing. Dobbiamo migliorare ancora le scelte nella trequarti perché abbiamo la qualità per farlo. Giocare però per 70-80 minuti con questa intensità non è facile e sono molto soddisfatto. I ragazzi sono sul pezzo, questo è fondamentale". Sul mercato Gattuso ha ribadito di non aspettarsi nulla, sperando solo che restino tutti i suoi giocatori: "Non mi aspetto nulla dal mercato, spero rimangano quelli che ho. Non ho voluto parlare con chi si occupa del mercato, dovevo pensare alla partita. Poi mi hanno detto che Ratkov ha trovato una squadra, ma mi aspetto che quelli che ho restino".

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