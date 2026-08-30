Lazio, Frattesi: "Amavo l'Inter ma era il momento di prendermi delle responsabilità"

Al secondo gol in altrettante partite, Davide Frattesi è il grande protagonista di questo ottimo inizio di campionato della Lazio: "Alla fine sono andato via dall’Inter che era una squadra che amavo con tutto il mio cuore perché desideravo prendermi delle responsabilità che non avevo e sentivo di essermi pronto il peso di una situazione sulle spalle e sono venuti qui appositamente - ha detto dopo il successo sul Genoa -. A 26 anni bisogna prendersi delle responsabilità e se hai carattere devi dimostrare di saperlo usare".