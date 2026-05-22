Lutto in Germania, tifoso Hansa Rostock muore dopo essere caduto dagli spalti

22 Mag 2026 - 14:45
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Cinque giorni dopo essere caduto dagli spalti durante una partita contro il Saarbruecken, un tifoso dell'Hansa Rostock, squadra della terza divisione tedesca, è deceduto. La polizia ha riferito che l'uomo aveva trascorso diversi giorni in terapia intensiva in un ospedale di Saarbruecken. Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne sarebbe caduto da diversi metri di altezza durante la partita di sabato scorso. Ha riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico. Secondo la polizia, il tragico incidente è avvenuto allo stadio Ludwigspark poco prima della fine della partita. La polizia sta indagando sulle cause della caduta. Secondo Bild, al momento si presume che si sia trattato di un incidente senza il coinvolgimento di terzi.

"Fino a poco tempo fa, speravamo e pregavamo che tu ce l'avresti fatta. Da oggi, c'è una tristissima certezza. Ora dobbiamo dire addio a Moritz, che è rimasto così gravemente ferito durante la nostra partita fuori città a Saarbrücken che ha perso la vita a causa delle sue ferite", le parole che il club tedesco ha dedicato al tifoso scomparso. 

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