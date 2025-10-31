Logo SportMediaset

VERSO VERONA-INTER

Inter, Chivu non rischia Thuram: Bonny con Lautaro, a centrocampo intoccabile Sucic

Marcus al massimo in panchina al Bentegodi: l'obiettivo è il Kairat Almaty in Champions

di Pepe Ferrario
31 Ott 2025 - 10:52

Bisseck ancora centrale, Carlos Augusto per Bastoni, Bonny in attacco, riposo iniziale per uno tra Calhanoglu e Barella e Thuram al massimo in panchina: al netto delle indicazioni che arriveranno dall'allenamento di oggi e dalla rifinitura di domani, potrebbero essere questi i cambiamenti operati da Chivu nell'Inter che domenica all'ora di pranzo sarà in scena al Bentegodi contro il Verona. Un mini-turnover per una sfida che, alla luce anche dello scontro diretto serale tra Milan e Roma, assume un peso specifico rilevante per la classifica nerazzurra.

Thuram ha ripreso ieri a lavorare con il gruppo, almeno nella prima parte dell'allenamento, proseguendo poi con esercizi specifici individuali. Identico programma previsto per oggi, solo sabato dovrebbe tornare pienamente in gruppo: convocabile dunque per l'Hellas a poco più di un mese dall'infortunio patito contro lo Slavia Praga. Al massimo, però, lo vedremo in panchina: come già anticipato, l'obiettivo per il francese è il Kairat Almaty, ospite mercoledì prossimo a San Siro. La logica delle turnazioni in attacco vede dunque favorito per una maglia da titolare Bonny, con Pio Esposito in panchina e Lautaro ancora in campo dal primo minuto: il capitano riposerà semmai in Champions, nella sfida sulla carta più abbordabile di questa prima fase.

Che fine hanno fatto i bomber? Solo il 31% dei gol firmati da centravanti, anche le big si interrogano

Riposo possibile, a Verona, anche per il capocannoniere della Serie A, Hakan Calhanoglu: si scalda Zielinski, che potrebbe tuttavia anche prendere il posto di Barella. Dal ballottaggio è escluso Sucic, autore di un gol da cineteca contro la Fiorentina e sostituto naturale dell'infortunato Mkhitaryan. Mentre in difesa potrebbe/dovrebbe riproporsi Bisseck nel ruolo di centrale: la mossa vista contro la Fiorentina non è stata estemporanea, nei pensieri di Chivu il futuro del tedesco è infatti questo.

inter
bonny
lautaro
chivu
verona

