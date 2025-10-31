Inter, Chivu non rischia Thuram: Bonny con Lautaro, a centrocampo intoccabile Sucic

Bisseck ancora centrale, Carlos Augusto per Bastoni, Bonny in attacco, riposo iniziale per uno tra Calhanoglu e Barella e Thuram al massimo in panchina: al netto delle indicazioni che arriveranno dall'allenamento di oggi e dalla rifinitura di domani, potrebbero essere questi i cambiamenti operati da Chivu nell'Inter che domenica all'ora di pranzo sarà in scena al Bentegodi contro il Verona. Un mini-turnover per una sfida che, alla luce anche dello scontro diretto serale tra Milan e Roma, assume un peso specifico rilevante per la classifica nerazzurra.