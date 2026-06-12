Addio a Brito, campione del Mondo con il Brasile nel 1970

"Brito ci ha lasciato come uno dei più grandi difensori nella storia del calcio brasiliano", ha dichiarato in un comunicato il presidente della federazione, Samir Xaud. "Il suo contributo alla vittoria dei Mondiali del 1970 sarà ricordato per sempre da tutti noi", ha aggiunto. "Rendo omaggio a questo idolo del nostro Paese. Che il suo spirito combattivo sia d'ispirazione per i nostri giocatori che scenderanno in campo ai Mondiali", ha concluso Xaud. Il Brasile, che detiene il record di vittorie ai Mondiali con cinque titoli, cercherà di conquistare il sesto a partire da sabato contro il Marocco.