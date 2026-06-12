Addio a Brito, campione del Mondo con il Brasile nel 1970

12 Giu 2026 - 13:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Wikipedia

© Wikipedia

Brito, difensore centrale della nazionale brasiliana vincitrice dei Mondiali del 1970, è morto all'età di 86 anni. Lo ha reso noto la Federazione calcistica brasiliana senza fornire ulteriori dettagli.
Brito ha disputato 61 partite con la nazionale dal 1964 al 1972, formando una solida coppia difensiva al fianco di Wilson Piazza. Nella finale del '70, la squadra guidata da Pelè sconfisse l'Italia per 4-1 allo stadio Azteca di Città del Messico.

"Brito ci ha lasciato come uno dei più grandi difensori nella storia del calcio brasiliano", ha dichiarato in un comunicato il presidente della federazione, Samir Xaud. "Il suo contributo alla vittoria dei Mondiali del 1970 sarà ricordato per sempre da tutti noi", ha aggiunto. "Rendo omaggio a questo idolo del nostro Paese. Che il suo spirito combattivo sia d'ispirazione per i nostri giocatori che scenderanno in campo ai Mondiali", ha concluso Xaud. Il Brasile, che detiene il record di vittorie ai Mondiali con cinque titoli, cercherà di conquistare il sesto a partire da sabato contro il Marocco. 

Ultimi video

00:39
Roma, in arrivo il nuovo DS: ecco chi sarà

Roma, in arrivo il nuovo DS: ecco chi sarà

00:52
DICH ABBIATI SU MILAN DICH

Abbiati: "Allegri è e resta la persona giusta per il Milan"

02:46

Tre anni senza Silvio Berlusconi: un presidente come non ce ne saranno più

02:04
Inter, ecco cosa manca per Palestra

Inter, ecco cosa manca per Palestra

02:56
Callegari: "Tra annunci Var incerti e la solita fastidiosa Corea: le curiosità della prima giornata del mondiale"

Callegari: "Tra annunci Var incerti e la solita fastidiosa Corea: le curiosità della prima giornata del mondiale"

02:08
Milan, occhio ad Amorim, il Napoli segue un centrocampista dell'Inter

Milan, occhio ad Amorim, il Napoli segue un centrocampista dell'Inter

02:08
Mercato Juventus, chi sono i quattro assi di Carnevali

Mercato Juventus, chi sono i quattro assi di Carnevali

02:44
Tre anni senza Berlusconi

Tre anni senza Berlusconi

02:08
Morata senza freni

Morata senza freni

02:00
Callegari: "Carnevali è l'uomo giusto per la Juventus: vi spiego perché"

Callegari: "Carnevali è l'uomo giusto per la Juventus: vi spiego perché"

01:38
Inter, Provedel vicino

Inter, Provedel vicino

01:44
Leao, testa al Mondiale

Leao, testa al Mondiale

02:05
Carnevali valorizzatore

Carnevali valorizzatore

02:39
Un anno di Comolli

Un anno di Comolli

01:46
John Elkann cambia ancora

John Elkann cambia ancora

00:39
Roma, in arrivo il nuovo DS: ecco chi sarà

Roma, in arrivo il nuovo DS: ecco chi sarà

I più visti di Calcio

MCH RIENTRO ARBITRO SOMALO MCH

Respinto dagli Usa, eroe in Patria: l'arbitro somalo Omar Abdulakadir Artan a Mogadiscio

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Mancini-Italia, è la scelta giusta? L'opinione di Riccardo Trevisani

Mancini-Italia, è la scelta giusta? L'opinione di Riccardo Trevisani

VIDEO CARTONE FIFA NUOVE REGOLE MONDIALE MCH

Mondiale 2026, rivoluzione nel regolamento: dal Var alle perdite di tempo, ecco le novità

Morata, retroscena shock: "Sotto l’effetto di medicine alla presentazione col Milan"

DICH FUSER SU LAZIO E CALHANOGLU SRV

Fuser: "La Lazio merita di più, Gattuso può portare carisma"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:23
Torino in ritiro a Pinzolo dal 13 al 25 luglio
14:23
Antonelli: "Obiettivi del Venezia la stabilità in A e la crescita"
13:32
Addio a Brito, campione del Mondo con il Brasile nel 1970
12:47
Juve, salasso Comolli: tra bonus alla firma, stipendio e buonuscita è costato più di 8 milioni
12:09
Juve, il saluto di Comolli: "Grazie a Elkann e ai tifosi"