Addio a Brito, campione del Mondo con il Brasile nel 1970

Brito, difensore centrale della nazionale brasiliana vincitrice dei Mondiali del 1970, è morto all'età di 86 anni. Lo ha reso noto la Federazione calcistica brasiliana senza fornire ulteriori dettagli.
Brito ha disputato 61 partite con la nazionale dal 1964 al 1972, formando una solida coppia difensiva al fianco di Wilson Piazza. Nella finale del '70, la squadra guidata da Pelè sconfisse l'Italia per 4-1 allo stadio Azteca di Città del Messico.
"Brito ci ha lasciato come uno dei più grandi difensori nella storia del calcio brasiliano", ha dichiarato in un comunicato il presidente della federazione, Samir Xaud. "Il suo contributo alla vittoria dei Mondiali del 1970 sarà ricordato per sempre da tutti noi", ha aggiunto. "Rendo omaggio a questo idolo del nostro Paese. Che il suo spirito combattivo sia d'ispirazione per i nostri giocatori che scenderanno in campo ai Mondiali", ha concluso Xaud. Il Brasile, che detiene il record di vittorie ai Mondiali con cinque titoli, cercherà di conquistare il sesto a partire da sabato contro il Marocco.