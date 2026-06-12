Juve, salasso Comolli: tra bonus alla firma, stipendio e buonuscita è costato più di 8 milioni

12 Giu 2026 - 12:47
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Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026: tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese.
Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi. Una cifra composta dalla buonuscita da 850mila euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti (circa 6,5 al lordo) e un bonus alla firma quando entrò in società da 950mila. La società ha inoltre precisato che rinuncerà a richiedere la restituzione di quest'ultimo bonus previsto dalla lettera di assunzione firmata il 1° giugno 2025.

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