Juve, salasso Comolli: tra bonus alla firma, stipendio e buonuscita è costato più di 8 milioni

Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026: tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese.

Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi. Una cifra composta dalla buonuscita da 850mila euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti (circa 6,5 al lordo) e un bonus alla firma quando entrò in società da 950mila. La società ha inoltre precisato che rinuncerà a richiedere la restituzione di quest'ultimo bonus previsto dalla lettera di assunzione firmata il 1° giugno 2025.