De Zerbi perde la panchina: colpa di uno... sponsor

Roberto De Zerbi sta per perdere la panchina al Tottenham. Non si tratta di un esonero per i cattivi risultati in questo primo scorcio di stagione: al centro c'è la scelta di uno sponsor degli Spurs che ha deciso di rescindere il contratto con il club londinese. Parliamo di Sidiz, azienda sudcoreana che fornisce le comode sedute al centro di allenamento del Tottenham e all'interno della sala stampa dello stadio. Sidiz, rivela il Telegraph, ha deciso di interrompere anticipatamente l'accordo (il prossimo ottobre) con il Tottenham che sarebbe dovuto scadere nel 2028.