Italiano: "Incontrerò il club la prossima settimana, bisogna programmare bene, il Bologna va tutelato"

Alla fine dell'ultima gara di campionato a Dall'Ara contro i campioni d'Italia dell'Inter, i tifosi del Bologna lo hanno acclamato, la curva lo ha chiamato a gran voce. Il Bologna vuole proseguire con Vincenzo Italiano e la squadra vuole continuare con lui. Ma il tecnico rossoblù non si sbilancia sul suo futuro: "Mi incontrerò con la società la prossima settimana. Non avremo le coppe, dovremo programmare qualcosa di diverso - ha detto a Dazn nel dopo partita - Dobbiamo per forza vederci poi trarremo le conclusioni e capiremo ciò che si è fatto e che si può fare. Ora bisogna programmare per bene perché questa gente sta vedendo un grande Bologna e vuole continuare a vederlo. Bisogna tutelare quest'atmosfera e fare le cose per bene, ci sono squadre molto forti in questo campionato però qualcuno si può ancora inserire. Quel qualcuno può essere il Bologna". E ancora: "Sono contento perché tra alti e bassi la gente ci ha riconosciuto che abbiamo dato l'anima e dato anche qualche emozione. Grazie al pubblico e alla curva, c'è stato un tributo giusto per i ragazzi. Abbiamo vissuto qualcosa che nemmeno qualche momento negativo può cancellare".