Serie A, Bologna-Inter 3-3: Diouf salva i campioni d'Italia nel finale

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Nell'ultima giornata di Serie A, Bologna e Inter pareggiano 3-3 al Dall'Ara. L'Mvp del campionato Dimarco la sblocca al 22' su calcio di punizione, ma Bernardeschi (25'), Pobega (42') e un autogol di Zielinski (48') gelano Chivu. Esposito accorcia al 64' dopo un'azione di uno scatenato Diouf, che all'86' segna la rete che evita il ko nel finale ai campioni d'Italia. I nerazzurri chiudono con 87 punti, i rossoblù a quota 56.
LA PARTITA
In un inevitabile clima da ultimo giorno di scuola e di saluti per molti, finisce 3-3 tra Bologna e Inter, che si prendono un punto nella partita conclusiva del loro campionato. Ma soprattutto, finisce tra gli applausi per chi è pronto a lasciare: da Italiano a De Silvestri, mentre per i nerazzurri Mkhitaryan e De Vrij su tutti. La partita si sblocca al 22' ed è un modo perfetto per Dimarco di celebrare il premio di Mvp del campionato: sinistro su punizione sotto l'incrocio dei pali e 1-0 per i campioni d'Italia. Il vantaggio dura però tre minuti, perché Bernardeschi sfrutta il rimpallo sul tacco di De Vrij in area e al 25' è 1-1. I rossoblù completano il sorpasso al 42' con il tiro di Pobega deviato da Sucic prima e Lautaro poi e così all'intervallo sono avanti i padroni di casa.
Nella ripresa, Zielinski fa subito autogol (48') beffando in deviazione un non perfetto Martinez sul primo palo. Poi si scatena Diouf: prima propizia il 3-2 di Esposito (64') con una gran giocata finita sul palo e poi sui piedi dell'ex Spezia, poi ci prova con un sinistro a giro di poco a lato. Ma il francese è caldo e scatenato e infatti all'86' arriva il pareggio: su lancio del giovane Topalovic, entrato all'81' al posto di De Vrij, proprio Diouf controlla e di destro brucia Skorupski sul primo palo. Finisce allora 3-3 e con i nerazzurri che chiudono da imbattuti, così come i rossoblù che potrebbero aver giocato l'ultima partita con Italiano in panchina. L'Inter chiude con 89 gol fatti, gli stessi realizzati dalle squadre di Conte e Inzaghi negli anni del diciannovesimo e del ventesimo scudetto.
LE PAGELLE DI ENZO PALLADINI
IL TABELLINO
BOLOGNA-INTER 3-3
Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (21' st Zortea); Helland (36' st Helland), Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler (21' st Moro), Pobega (21' st Odgaard); Bernardeschi (43' st Dallinga), Castro, Rowe. A disp.: Ravaglia, Pessina, Joao Mario, Lykogiannis, Sohm, Dominguez. All.: Italiano
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij (36' st Topalovic), Carlos Augusto; Diouf, Barella (9' st Mkhitaryan), Zielisnki, Sucic (29' st Cocchi), Dimarco (9' st Luis Henrique); Esposito, Lautaro (9' st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Kaczmarski, Bastoni.
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 22' Dimarco (I), 25' Bernardeschi (B), 42' Pobega (B), 3' st aut. Zielinski (B), 19' st Esposito (I), 41' st Diouf (I)
Ammoniti: Lautaro (I), Mkhitaryan (B)
LE STATISTICHE
L’Inter ha pareggiato due delle ultime tre gare disputate nell’ultima partita stagionale in Serie A (1V), dopo sette successi di fila in queste sfide.
Il Bologna ha vinto solo sei gare casalinghe in questo campionato, nelle ultime 10 stagioni solo nel 2017/18 (sei) e nel 2019/20 (cinque) ne ha vinte così poche in casa in Serie A.
L'Inter ha vinto solo due delle ultime sette sfide di Serie A contro il Bologna (3N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1P).
L’Inter ha segnato 89 gol in questo campionato, gli stessi realizzati nelle precedenti due stagioni dello Scudetto (89 nel 2020/21 e nel 2023/24).
Federico Dimarco (24 - 7G+17A) è il difensore che ha preso parte a più reti in una singola stagione nei big-5 campionati europei nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07), ovvero da quando il dato è raccolto in tutti questi tornei - superato Alejandro Grimaldo nel 2023/24 (23 - 10G+13A).
Francesco Pio Esposito (sette reti) è il terzo giocatore dell'Inter nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a realizzare più di sei gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10) e Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05).
Dall'inizio della scorsa stagione Federico Dimarco è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol su punizione diretta tra tutte le competizioni (tre).
Federico Bernardeschi ha realizzato il suo primo gol contro l'Inter in Serie A, dopo che nelle precedenti 11 presenze contro i nerazzurri nella competizione non aveva mai preso parte a nemmeno una rete.
Federico Bernardeschi ha segnato quattro gol in questo campionato, di cui due nelle ultime tre presenze in Serie A.
Tommaso Pobega ha segnato almeno tre gol in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2021/22: quattro con la maglia del Torino in quel caso.
Piotr Zielinski ha commesso il suo primo autogol in carriera in Serie A, in 423 presenze nella competizione.
Andy Diouf ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla presenza numero 19 nella competizione.
50ª presenza in tutte le competizioni di Francesco Pio Esposito con la maglia dell’Inter.