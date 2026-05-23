Serie A, Bologna-Inter 3-3: Diouf salva i campioni d'Italia nel finale

LA PARTITA

In un inevitabile clima da ultimo giorno di scuola e di saluti per molti, finisce 3-3 tra Bologna e Inter, che si prendono un punto nella partita conclusiva del loro campionato. Ma soprattutto, finisce tra gli applausi per chi è pronto a lasciare: da Italiano a De Silvestri, mentre per i nerazzurri Mkhitaryan e De Vrij su tutti. La partita si sblocca al 22' ed è un modo perfetto per Dimarco di celebrare il premio di Mvp del campionato: sinistro su punizione sotto l'incrocio dei pali e 1-0 per i campioni d'Italia. Il vantaggio dura però tre minuti, perché Bernardeschi sfrutta il rimpallo sul tacco di De Vrij in area e al 25' è 1-1. I rossoblù completano il sorpasso al 42' con il tiro di Pobega deviato da Sucic prima e Lautaro poi e così all'intervallo sono avanti i padroni di casa.



Nella ripresa, Zielinski fa subito autogol (48') beffando in deviazione un non perfetto Martinez sul primo palo. Poi si scatena Diouf: prima propizia il 3-2 di Esposito (64') con una gran giocata finita sul palo e poi sui piedi dell'ex Spezia, poi ci prova con un sinistro a giro di poco a lato. Ma il francese è caldo e scatenato e infatti all'86' arriva il pareggio: su lancio del giovane Topalovic, entrato all'81' al posto di De Vrij, proprio Diouf controlla e di destro brucia Skorupski sul primo palo. Finisce allora 3-3 e con i nerazzurri che chiudono da imbattuti, così come i rossoblù che potrebbero aver giocato l'ultima partita con Italiano in panchina. L'Inter chiude con 89 gol fatti, gli stessi realizzati dalle squadre di Conte e Inzaghi negli anni del diciannovesimo e del ventesimo scudetto.



LE PAGELLE DI ENZO PALLADINI