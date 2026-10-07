Inter, Dimarco: "Champions o campionato? Non scelgo, voglio nuovi trofei"

"Campionato o Champions? Non si sceglie". Parole di Federico Dimarco, vincitore del Premio Gentleman Serie A 2025/26. "Record di assist l’anno scorso? Come dico sempre i risultati personali passano da quelli di squadra - ha detto l'esterno dell'Inter - Per fare tanti assist, devi avere attaccanti che fanno tanti gol. Ho la fortuna di avere quattro attaccanti forti in squadra. Sono felice di questo record, ora bisogna pensare al presente, a nuovi obiettivi e nuovi trofei". Sulle sue condizioni: "Sto bene, c’è stato questo piccolo intoppo al ginocchio, ma ho lavorato e recuperato. Ora vediamo di partire più forte dalla prossima".