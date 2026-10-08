L'Inter prova a scappare, Como e Roma alla prova Champions League: cosa può succedere fino alla prossima sosta

Terra! Così gridavano i marinai quando, dalla nave, scorgevano la terraferma. In queste ore ogni appassionato di calcio, avvistando il ritorno dei tornei per club, può esclamare: "Campionato!". Le tre settimane di stop per le Nazionali sono alle spalle. La Serie A sta per tornare. Da sabato all'otto novembre si disputeranno sei turni, dalla sesta all'undicesima giornata. Fino all'ultima sosta del 2026. Per le big, cui va aggiunta anche la Lazio, ci sarà il primo tour de force di partite. In media, le sei sorelle impegnate con le coppe europee avranno un calendario fitto, costellato da nove match in circa 28 giorni. Andiamo a vedere da vicino gli impegni delle top del nostro campionato.