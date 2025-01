Inter, Calhanoglu si allena ancora in gruppo e vede il derby da titolare

Restano ancora l'allenamento del sabato e un'ultima notte di riflessione per il tecnico ma Calhanoglu è quello dei tre che ha più chance di partire dall'inizio perché, nonostante le prestazioni in crescita di Asllani e Zielinski, la rosa ha dimostrato che non c'è una vera alternativa, per caratteristiche, intensità e meccanismo di gioco, al turco. Acerbi manca da fine novembre dunque sembra difficile che Inzaghi lo rilanci dal primo minuto in una partita così delicata, a maggior ragione considerando le grandi prestazioni di de Vrij (che comunque avrebbe bisogno di riposare, probabile accada nel match successivo, complice il rientro di Bisseck), mentre Taremi era già destinato alla panchina visto che la ThuLa non si tocca.