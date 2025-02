Inter: ufficiale Zalewski in prestito dalla Roma. A disposizione per il derby

L'Inter ha scelto Nicola Zalewski per sostituire Tajon Buchanan, partito in direzione Villarreal in prestito con diritto di riscatto. E l'accoppiata Marotta-Ausilio ha lavorato con la Roma nella stessa direzione: arrivato anche il via libera dello stesso club giallorosso dopo il rinnovo di contratto del polacco, in scadenza a giugno, senza il quale non si sarebbe potuto procedere col prestito oneroso da 600.000 euro con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro. "FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski - si legge nella nota del club nerazzurro - Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto". Il giocatore è arrivato a Milano intorno alle 21 e poi è andato subito in ritiro con la squadra ad Appiano. Domenica sarà a disposizione per il derby. Avrà la maglia numero 59.