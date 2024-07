Inter, Calhanoglu: "L'addio mai stato una possibilità, resto perché lì sono felice"

INTER

Dal ritiro con la Turchia a Euro 2024, il centrocampista ribadisce il suo amore per i colori nerazzurri e mette fine alle voci di mercato

© Getty Images Prima il messaggio social di amore all'Inter e ora altre parole per allontanare ancora una volta le voci di mercato e ribadire che la sua volontà è una sola: "Resto all'Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì - ha detto Hakan Calhanoglu a Sky DE dopo la vittoria della sua Turchia contro l'Austria che ha fatto volare la Nazionale di Montella ai quarti di Euro 2024 - Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene".

Per Calhanoglu si è parlato di un forte interessamento del Bayern Monaco, che però non ha presentato finora nessuna offerta all'Inter. "A noi non è pervenuta nessuna richiesta - ha detto qualche giorno fa il presidente dell'Inter Beppe Marotta - Ben vengano le sue parole, non fa altro che rafforzare un grande senso di appartenenza e noi ne siamo molto orgogliosi". Il centrocampista ha saltato Austria-Turchia per squalifica: rientrerà sabato alle 21 nel quarto di finale con l'Olanda.