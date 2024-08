Inter, Taremi in gruppo: l'iraniano recuperato per il Genoa

INTER

In gruppo anche Bastoni, Calhanoglu e Arnautovic, ancora lavoro individuale per Zielinski

© inter.it Un recupero atteso, per quanto arrivato in tempi record: Taremi si è allenato interamente con il gruppo e sarà quindi a disposizione per l'esordio dell'Inter in campionato, sabato a Marassi contro il Genoa. Per mister Inzaghi, dunque, la possibilità di scegliere chi schierare in attacco, potendo alternare Lautaro, Thuram e, appunto, l'iraniano. A questo si aggiunga che anche Arnautovic sta bene e sarà tra i convocati, a meno di sorprese sul fronte mercato. Da capire anche cosa verrà deciso relativamente a Correa: l'argentino, sinora sempre utilizzato nel precampionato, potrebbe clamorosamente rientrare nei piani nerazzurri. Il Tucu, che non ha trovato sin qui soluzioni soddisfacenti, ha comunque ben impressionato Inzaghi che al netto delle strategie societarie non disdegnerebbe averlo ancora nel parco attaccanti a sua disposizione.

L'allenamento odierno, però, ha confermato anche le altre indicazioni arrivate nei giorni scorsi. In campo coi compagni, oltre a Taremi, anche Bastoni e Calhanoglu, entrambi fuori col Chelsea solo per precauzione. In gruppo, come già detto, pure Arnautovic, anche lui a disposizione di Inzaghi per l'esordio in campionato. Zielinski ha invece lavorato a parte sul campo e resta così in dubbio. È sicuramente out per la prima De Vrij, che proverà a tornare per la seconda o la terza di campionato.