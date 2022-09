Inter, Calhanoglu e Lukaku: "Stiamo tornando"

INTER

Messaggio del turco e del belga su Instagram: il tecnico nerazzurro spera di averli entrambi per la Roma

"Stiamo tornando". Un messaggio, quello lasciato da Hakan Calhanoglu su Instagram accompagnato dalla foto che lo ritrae insieme a Romelu Lukaku, che rassicura l'Inter e Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, quando la squadra nerazzurra riceverà la Roma dell'ex Mourinho a San Siro. L'attaccante belga e il centrocampista turco proseguono il lavoro ad Appiano Gentile per recuperare dai rispettivi infortuni.

Lukaku è fuori dal 28 agosto a causa di una distrazione ai flessori della coscia sinistra: Big Rom ha cominciato a lavorare sul campo e nei prossimi giorni è previsto il suo rientro il gruppo. Il suo rientro dovrebbe avvenire proprio in occasione della sfida contro i giallorossi.

Meno certezze invece per quanto riguarda Calhanoglu, anche lui alle prese con una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Ma il turco scalpita per rientrare e per aiutare la squadra a uscire da questo momento di difficoltà. Missione difficile ma non impossibile: Inzaghi spera di recuperarlo proprio per la Roma a tempo di record.