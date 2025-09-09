Inter, Calhanoglu delude anche in nazionale: ora il turco rischia il posto

L'operazione, alla fine, non è andata a buon fine e Calhanoglu, scontata la squalifica nella prima giornata di campionato contro il Torino, è tornato al suo posto nel cuore del centrocampo dei nerazzurri. La prestazione contro l'Udinese però è stata allarmante: Calha è sembrato scollegato con il resto della squadra e in chiara difficoltà fisica contro i colossi friulani. I problemi però non si sono limitati alla Serie A: anche nella fragorosa sconfitta per 0-6 della sua Nazionale contro la Spagna il capitano dei turchi ha fornito una prova insufficiente.