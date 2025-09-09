Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ALLARME

Inter, Calhanoglu delude anche in nazionale: ora il turco rischia il posto

Hakan, dopo un'estate travagliata tra post Instagram e sirene di mercato, è apparso sotto tono sia nella sconfitta dei nerazzurri col Torino che nella debalce della Turchia

09 Set 2025 - 09:23

L'estate sta finendo ma i tormenti di Hakan Calahnoglu sono ancora d'attualità. Il play turco ha vissuto gli ultimi mesi nella bufera: dalle parole di Giusppe Marotta post Fluminense-Inter fino a tutta un'estate di tira e molla con il Galatasaray che, sentendo le parole del suo allenatore, avrebbe provato fino agli ultimissimi giorni di mercato a riportarlo in patria, forte proprio della volontà del numero 20 interista.

L'operazione, alla fine, non è andata a buon fine e Calhanoglu, scontata la squalifica nella prima giornata di campionato contro il Torino, è tornato al suo posto nel cuore del centrocampo dei nerazzurri. La prestazione contro l'Udinese però è stata allarmante: Calha è sembrato scollegato con il resto della squadra e in chiara difficoltà fisica contro i colossi friulani. I problemi però non si sono limitati alla Serie A: anche nella fragorosa sconfitta per 0-6 della sua Nazionale contro la Spagna il capitano dei turchi ha fornito una prova insufficiente. 

Leggi anche

Il padre di Calhanoglu chiude la porta al Galatasaray: "Zero possibilità che Hakan lasci l'Inter"

POSTO IN BILICO

Se è vero che difficilmente Vincenzo Montella, ct turco, si priverà del suo capitano, all'Inter ora la centralità di Calhanoglu potrebbe essere messa in dubbio nel caso in cui Hakan non tornasse sui suoi standard. Chivu, schierando subito Petar Sucic tra i titolari al posto di uno dei senatori come Henrikh Mkhitaryan ha lanciato un chiaro messaggio al gruppo storico: nessuno ha il posto assicurato. La società in estate ha inserito giovani giocatori fornendo al tecnico romeno una serie di soluzioni alternative per cui ora nemmeno Chala si può considerare intoccabile a prescindere. E questa affermazione può sembrare un paradosso dopo il mercato in cui l'Inter ha deciso di privarsi di Kristian Asllani, unica alternativa naturale del turco nelle ultime tre stagioni.

Leggi anche

Okan Buruk: “Calhanoglu ha fatto sacrifici enormi per venire al Galatasaray. L’Inter ha detto no perché…”

CHI AL POSTO DI CALHA?

Chivu durante il Mondiale per Club ha dimostrato di essere più flessibile rispetto a Simone Inzaghi sulla scelta del modulo: va bene il buon vecchio 3-5-2, ma il romeno ha dimostrato di vedere un'Inter anche con una mediana a due.  E in quel caso la presenza di un play puro non sarebbe più strettamente necessaria: Chivu potrebbe assegnare le chiavi del centrocampo a due tra Barella, Mkhitaryan, Sucic e Zieliński (apparso brillante con la Polonia) con Frattesi impiegato più a ridosso della porta. Senza dimenticare il neo arrivo Andy Diouf: il francese durante la sosta ha lavorato ad Appiano sotto l'occhio attento di Chivu.

Nel test contro il Padova ha trovato anche la via del gol mettendo in mostra le qualità per cui Marotta e Ausilio hanno deciso di investire 25 milioni di euro per strapparlo al Lens: fisico, velocità in conduzione e dribbling oltre a essere l'unico centrocampista dell'Inter mancino. Calha in giornata è atteso ad Appiano per rimettersi al lavoro: le sue risposte durante la settimana diranno se sarà pronto a prendersi il suo posto per la partita di sabato con la Juventus o se Chivu dovrà iniziare a pensare a un'Inter senza il turco

Leggi anche

Il 'delicato' piano rientri verso la Juve: Calhanoglu il primo alla Pinetina, Lautaro l'ultimo

inter
calhanoglu
panchina
alternative

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

03:01
DICH LOCATELLI post Israele DICH

Locatelli: "Italia, che carattere ma non ci piace essere pazzi"

02:13
DICH POLITANO post Israele DICH

Politano: "Dobbiamo essere più cattivi"

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

01:59
SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

01:42
SRV RULLO NAPOLI, LA CARICA DI DE BRUYNE 8/9 SRV

Smorfia Napoli: De Bruyne al top, Rrahmani k.o.

01:46
SRV RULLO MILAN, DA BOLOGNA A BOLOGNA 8/9 SRV

Dal Bologna al Bologna: Milan, voglia di rivincita

01:20
Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

01:30
Cutrone, nuova vita

Cutrone, nuova vita

01:30
Elmas, a volte ritornano

Elmas, a volte ritornano

01:35
Vlahovic sempre in gol

Vlahovic sempre in gol

01:44
Chivu contro Tudor

Chivu contro Tudor

02:03
Zielinski chiama Chivu

Zielinski chiama Chivu

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

I più visti di Inter

Adriano: "A nessuno importa più di me come essere umano, è qualcosa che non si può spiegare"

Lautaro Martinez: "Io tra i cinque attaccanti più forti del mondo, sogno il Pallone d'Oro. Inzaghi? Non sapevamo dell'addio"

Zielinski: "Voglio dimostrare di essere da Inter, con la Juve sarà difficile. Scudetto? Noi siamo forti"

Il 'delicato' piano rientri verso la Juve: Calhanoglu il primo alla Pinetina, Lautaro l'ultimo

Lautaro si scalda per la Juve: entra con l'Argentina e segna dopo 2'. "Psg-Inter? La parola giusta è impotenza"

Ronaldo Adriano

Adriano ricorda: "Fissavo Ronaldo e mi disse: come c... mi guardi?"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:23
Infortunio Conceiçao: Tudor pensa alle due punte in vista dell'Inter
23:42
Italia, Cambiaso: "Troppo fragili"
23:23
Qualificazioni Mondiali, gli Azzurri agganciano Israele al secondo posto: la classifica del Girone I
23:12
Italia, Locatelli all'inferno e ritorno: "Vittoria fondamentale"
23:04
Italia, Politano: "Follia, ma abbiamo vinto"