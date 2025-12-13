Cagliari, Gaetano: "Era da tempo che non stavo così bene"

Domenica scorsa la sua prima rete stagionale ha permesso al Cagliari di battere la Roma. Gianluca Gaetano ha raccontato alla Gazzetta dello Sport tutta la sua emozione e le sensazioni per questa prima parte di stagione: "È stata un'emozione fortissima, una scarica di sentimenti. Specie perché quella giocata ha portato la vittoria. Avevamo già fatto prestazioni di livello in campionato e solo per qualche distrazione e un po' di sfortuna ci mancava un successo così. E poi ho pensato ai mesi in cui sono rimasto fermo per il problema al ginocchio, l’operazione, la riabilitazione, qualche acciacco postumo. Insomma, era da tanto tempo che non stavo così bene e per questo sento di meritarmi il gol alla Roma".