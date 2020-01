Inter-Cagliari, i nerazzurri con gli ideogrammi cinesi sulla maglia

Come nel 2019 (era il 3 febbraio contro il Bologna), anche quest'anno l'Inter festeggerà il capodanno cinese con una maglia speciale. Domenica contro il Cagliari divisa speciale per celebrare l'anno del topo: i nomi dei calciatori sulle maglie saranno scritte in caratteri cinesi, novità per i numeri che saranno realizzati con un pattern recante il tradizionale “FU” 福, tipico messaggio di buona fortuna.