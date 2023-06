Inter, Brozovic porta Frattesi: pronto l'assalto al Sassuolo

MANOVRE NERAZZURRE

Con i soldi del croato i nerazzurri possono chiudere con Carnevali per la mezzala. Ai neroverdi andrà anche Mulattieri

Mancava l'uscita di un giocatore importante ed è arrivata: con la cessione di Marcelo Brozovic in Arabia (23 milioni), l'Inter ha i soldi che servono per dare l'assalto decisivo a Davide Frattesi e mettere a punto un nuovo, feroce, sgarbo, ai cugini del Milan. Il Sassuolo, complice l'interessamento proprio dei rossoneri, aveva alzato l'asticella da 35 a 40 milioni, ma Beppe Marotta può farsi forte della volontà del giocatore, che ha evidentemente scelto i nerazzurri, per chiudere al "vecchio prezzo", inserendo nella trattativa Mulattieri, giocatore che interessa ai neroverdi ed è valutato circa 8 milioni.

L'operazione, insomma, a meno di inattese colpi di scena, si farà e si farà, probabilmente entro mercoledì, massimo giovedì. Il tempo di sistemare definitivamente la questione Brozovic - visite e firma sostanzialmente - e di incontrare nuovamente il Sassuolo per definire i contorni dell'affare. Con Frattesi, di fatto, non sarà quasi necessario parlare: l'accordo c'è già.

Sul piano tattico sarà poi Inzaghi a dover scegliere in che modo sfruttarlo. In qualche modo Frattesi è un giocatore simile a Barella, ma è certamente vero che i molti impegni e la duttilità tattica dei due - la mezzala del Sassuolo, ad esempio, può giocare anche a sinistra - dovrebbe permettere al tecnico dei vice campioni d'Europa di utilizzare anche entrambi.

Fatto Frattesi, Marotta e Ausilio avranno praticamente concluso il mercato, con la sola, non irrilevante postilla Lukaku. Se uscisse Onana, l'Inter avrebbe anche i soldi per riprendersi Big Rom a titolo definitivo (il Chelsea chiede circa 40 milioni, dalla cessione del portiere ne entrerebbero 50 almeno), altrimenti si dovrà lavorare di ingegno, cercando di far leva sulla volontà del giocatore per convincere i Blues ad accettare un nuovo, attualmente rifiutato, prestito. Ma per quest'ultimo colpo in entrata c'è ancora tempo. Nel frattempo il lavoro svolto è decisamente ottimo. Con la ciliegina Frattesi pronta a essere servita.

