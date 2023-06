Inter, Lautaro e Barella non si toccano: sono loro le basi per il futuro

C'è CHI DICE NO

Il Toro e l’azzurro blindati anche davanti a offerte importanti dalla Premier, la linea dei nerazzurri è chiara

Da riserva di Icardi a spalla di Lukaku, oggi Lautaro è senza discussioni il leader della squadra, nonché molto spesso e in futuro chissà, forse sempre, il capitano. Ha giocato la sua miglior stagione in nerazzurro, con il record di gol: 28. E non vuole fermarsi.

Anche Nicolò Barella ha segnato il personale record di gol stagionali. E ha dimostrato, a volte anche in maniera eccessiva, un carattere da leader. Fino in fondo e fino a Istanbul, le sirene inglesi per lui sono sempre accese. Ma l’Inter non vuole cedere. Anzi, su Barella e su Lautaro Martinez vuole costruire un futuro ancora migliore.

