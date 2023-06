Inter, fatta per Brozovic all'Al Nassr: guadagnerà 20 milioni a stagione per tre anni

Siamo ai dettagli per il trasferimento di Marcelo Brozovic dall'Inter all'Al Nassr. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il club saudita per 23 milioni di euro: lunedì è prevista la chiusura della trattativa. Il centrocampista croato, che aveva un contratto con l'Inter fino al 2026, firmerà un triennale da 20 milioni a stagione (più che triplicato, visto che in nerazzurro guadagnava 6 milioni) e giocherà con Cristiano Ronaldo. L'Al Nassr ha battuto la concorrenza del Barcellona, che lo voleva per sostituire Busquets, trasferitosi all'Inter Miami.