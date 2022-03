Inter, Brozovic e De Vrij al lavoro per la Juve

INTER

Il croato sembra più avanti nel recupero, attesa per il tampone di Lautaro

Squadra che non vince, non si cambia. Simone Inzaghi stravolge concetti antichi, ma non idee di gioco e metodi di allenamento. Nessuna rivoluzione per la sua Inter che ha conquistato solo una vittoria, il 5-0 sulla Salernitana, nelle ultime 7 partite di campionato, che hanno portato in dote appena 7 punti sui 21 disponibili.

Gli ultimi due pareggi con Torino e Fiorentina hanno relegato i nerazzurri a – 6 dal Milan capolista e a -3 dal Napoli. La Juventus è lì in agguato, 1 punto dietro ai nerazzurri che però hanno una partita in meno, quella con il Bologna rinviata per Covid. Il 13 aprile, a tal proposito, si pronuncerà il Collegio di garanzia dello sport per decidere sul ricorso dei nerazzurri che hanno chiesto il 3 a 0 a tavolino.

Aspettando il verdetto del Coni, Inzaghi si concentra sul campo. Dopo la seduta di ieri concessi 3 giorni di riposo alla squadra orfana di tanti nazionali. La ripresa è fissata per martedì.

Inzaghi punta a recuperare per la Juventus Brozovic e De Vrij, che staccheranno la spina solo per un giorno, per sottoporsi a sedute di fisioterapia e allenamenti personalizzati con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle i rispettivi problemi al polpaccio. Tra i due è più avanti il croato, pedina fondamentale per il centrocampo e per il gioco dei nerazzurri. Speranze anche per l’olandese, assente dalla gara con il Liverpool, che però è un po’ più indietro nel recupero.

Tra mercoledì e giovedì si rivedranno ad Appiano i tanti nazionali, gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani Sanchez, Vidal e Correa. Lautaro Martinez invece è rimasto a Milano e nelle prossime ore si sottoporrà a un nuovo tampone. In caso di negatività sarà in gruppo da martedì, l’obiettivo è quello di schierarlo titolare al fianco di Edin Dzeko nell’importantissimo big match contro la Juventus di domenica prossima. Si attendono infine notizie anche su Vecino che, invece, è risultato positivo al Covid in Uruguay.

