Inter, il primo obiettivo è sfumato: la stagione è lunga, ma serve superare il blocco da big match

I ragazzi di Chivu sono partiti a razzo, ma poi hanno lasciato l'iniziativa a quelli di Italiano piuttosto in fretta, soffrendo parecchio per larghi tratti del primo tempo. Nella ripresa hanno provato a imprimere un'accelerata, hanno sprecato parecchio, ma in generale hanno faticato a creare occasioni pulite con l'efficacia e la continuità viste tante volte in Serie A e in Champions. La sconfitta ai rigori col Bologna va così a sommarsi a quelle con Juventus, Napoli, Milan, Atletico Madrid e Liverpool. Tutte partite in cui l'Inter non ha demeritato sul piano del gioco, ma in cui è sempre mancata lucidità e freddezza nei momenti clou.