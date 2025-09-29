Inter, chiuso il bilancio 2024/25: utile di 35,4 milioni e fatturato record per la Serie A

Le casse dell'Inter sorridono: il Consiglio d'Amministrazione della società nerazzurra ha approvato il progetto di bilancio 2024/25 facendo registrare il primo utile dopo anni di rosso (35,4 milioni di euro) e un fatturato record per la Serie A, pari a 567 milioni di euro. Il primato precedente era della Juventus, che nella stagione 2016/17 si fermò a 562 milioni. Il grande cammino europeo e la partecipazione al Mondiale per Club hanno trainato la società verso un risultato finanziario particolarmente positivo, che consente di avere basi sempre più solide per progettare il futuro.