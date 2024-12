Inter, trasferta delicata con la Lazio: serve un cambio di marcia nei big match

Quest'anno il confronto è al ribasso, anche perché ai nerazzurri mancano ancora due partite: quella contro la Lazio (che sarà trasmessa in diretta gratuita da Dazn in streaming, per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni), appunto, e il recupero con la Fiorentina. Ma i conti comunque non tornano, sono solo 8 i punti totalizzati sin qui: sconfitta col Milan, vittorie con Roma e Atalanta, più i pari che gridano vendetta con Juve (pirotecnico 4-4) e Napoli (rigore sbagliato da Calhanoglu). Stagioni diverse, squadre diverse, momenti diversi: l'anno scorso, per dire, erano state quattro le trasferte nel girone di andata, quest'anno una in meno. Ecco, la trasferta dell'Olimpico è l'occasione perfetta per dare una svolta anche in questo mini-campionato fatto solo di big match.