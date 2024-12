Vola la Lazio camaleonte, Ranieri risveglia la Roma: la Capitale scopre il Giubileo del calcio

La Lazio ormai non fa più notizia. Anche tornare da Amsterdam dopo aver schiantato l'Ajax a casa sua sembra una cosa normale per chi domina la classificona di Europa League ed è in piena lotta scudetto. Quello che più impressione, del meccanismo perfetto di Baroni, è il modo. Cambiano gli interpreti, considerati tra l'altro non di primissimo piano, cambia il piano gara ma il risultato solitamente arriva. Eccome se arriva, visto che il bilancio parla di 16 vittorie, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, 2 pareggi e 4 sconfitte in 22 partite dall'inizio della stagione. Se non è la marcia del Liverpool poco ci manca.