L'Atalanta chiama, il Napoli risponde: che lotta per il titolo d’inverno! Lazio-Inter è uno spareggio

Senza dimenticare anche la Fiorentina, che dopo averne fatti 7 al Lask in Conference si presenta a Bologna contro l'ex Italiano per tenere il passo. Nel cammino della Viola di Palladino, reduce dal record di otto successi di fila in campionato, ci saranno Udinese, Juventus e Napoli (sempre con una gara in meno) per sognare in grande, ma con un ritardo attuale di sei punti dalla vetta che può essere complicato da ricucire dati i big match ancora in programma. Ma sognare non costa nulla e dopo aver sorpreso nelle ultime settimane i toscani si presentano al Dall'Ara per dire la loro e per continuare a mettere pressione a chi sta davanti. Per rendere ancora più emozionante la stagione 2024/2025 che vede cinque squadre in sei punti pronte a contendersi il titolo d'inverno. E chissà cosa succederà nel girone di ritorno...