Inter: un solo dubbio per Inzaghi, torna Mkhitaryan dal 1'

Una ulteriore conferma arriva dall'allenamento dell'Inter ad Appiano Gentile all'antivigilia del big match di lunedì sera contro la Lazio all'Olimpico: Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi, che anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo e ha lasciato prima il centro sportivo. Il tecnico nerazzurro, che in difesa non può contare neanche su Pavard, ha soltanto un dubbio di formazione: come riferisce Sky Sport, crescono infatti le quotazioni di Darmian, in ballottaggio con Bisseck per la terza maglia del reparto arretrato, con De Vrij e Bastoni sicuri titolari.