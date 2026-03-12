Atalanta, Palladino recupera Ederson per l'Inter. Ancora in dubbio Raspadori
Dei tre giocatori dell'Atalanta colpiti da infortuni nell'ultimo mese, è Ederson quello immediatamente convocabile in vista dell'anticipo di sabato in casa dell'Inter. Il centrocampista brasiliano, che non gioca dalla gara di Champions League a Dortmund dello scorso 17 febbraio per affaticamento muscolare, alla ripresa pomeridiana degli allenamenti a Zingonia ha svolto in gruppo parte del lavoro.
Restano in dubbio fino all'ultimo Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che oggi si sono allenati da soli in campo. Il primo è stato operato al menisco interno destro il 12 febbraio, il secondo è reduce da uno strappo al bicipite femorale sinistro due giorni dopo in casa della Lazio. Dovrebbero comunque essere convocati per verificarne le condizioni la mattina stessa della partita.
Rispetto all'ottavo di finale col Bayern Monaco, torna in difesa Scalvini, squalificato martedì, con Samardzic titolare invece di Sulemana nella linea dei due trequartisti larghi dietro Scamacca. L'allenatore Raffaele Palladino, che in mediana si affiderà ancora a De Roon e Pasalic, tornerà al 3-4-2-1 dopo aver giocato il secondo tempo con l'Udinese e il primo coi tedeschi con il 4-4-2 allineando Krstovic a Scamacca.