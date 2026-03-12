Atalanta, Palladino recupera Ederson per l'Inter. Ancora in dubbio Raspadori

Restano in dubbio fino all'ultimo Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che oggi si sono allenati da soli in campo. Il primo è stato operato al menisco interno destro il 12 febbraio, il secondo è reduce da uno strappo al bicipite femorale sinistro due giorni dopo in casa della Lazio. Dovrebbero comunque essere convocati per verificarne le condizioni la mattina stessa della partita.