Atalanta, Palladino recupera Ederson per l'Inter. Ancora in dubbio Raspadori

12 Mar 2026 - 17:52

Dei tre giocatori dell'Atalanta colpiti da infortuni nell'ultimo mese, è Ederson quello immediatamente convocabile in vista dell'anticipo di sabato in casa dell'Inter. Il centrocampista brasiliano, che non gioca dalla gara di Champions League a Dortmund dello scorso 17 febbraio per affaticamento muscolare, alla ripresa pomeridiana degli allenamenti a Zingonia ha svolto in gruppo parte del lavoro.

Restano in dubbio fino all'ultimo Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che oggi si sono allenati da soli in campo. Il primo è stato operato al menisco interno destro il 12 febbraio, il secondo è reduce da uno strappo al bicipite femorale sinistro due giorni dopo in casa della Lazio. Dovrebbero comunque essere convocati per verificarne le condizioni la mattina stessa della partita.

Rispetto all'ottavo di finale col Bayern Monaco, torna in difesa Scalvini, squalificato martedì, con Samardzic titolare invece di Sulemana nella linea dei due trequartisti larghi dietro Scamacca. L'allenatore Raffaele Palladino, che in mediana si affiderà ancora a De Roon e Pasalic, tornerà al 3-4-2-1 dopo aver giocato il secondo tempo con l'Udinese e il primo coi tedeschi con il 4-4-2 allineando Krstovic a Scamacca. 

Ultimi video

01:30
Tra Conference e serie A

Tra Conference e serie A

00:25
MCH BARTESAGHI MILAN STORE 12/3 MCH

L'abbraccio dei tifosi a Bartesaghi al Milan Store

01:05
DICH CUESTA PRE TORINO DICH

Cuesta: "Siamo pronti per fare punti"

01:27
L'Iran e il Mondiale

L'Iran e il Mondiale

03:40
Champions League, chi è favorito per i quarti?

Champions League, chi è favorito per i quarti?

01:13
Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

02:21
Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

02:58
Un campionato per 6

I sei volti della lotta scudetto: verso il rush finale

02:02
"Dum Dum" sta tornando

Sos Dumfries: l'Inter ha bisogno di lui

01:32
Il Milan per la volata

Il Milan per la volata: come si può accorciare sull'Inter

01:51
Maldini contro il Milan

Il cuore contro: ci sarà un Maldini contro il Milan

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

01:51
Juve, cercasi portiere

Juve, cercasi portiere: Vicario tra i pali del futuro

01:31
La Juve pensa a Lewa

La Juve pensa a Lewandowski!

01:43
Dimenticare il Bayern

Dimenticare il Bayern

01:30
Tra Conference e serie A

Tra Conference e serie A

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Iran, ufficiale il ritiro dai Mondiali: "Non giocheremo negli Usa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:19
Bayern, nessuna ulteriore squalifica per Olise e Kimmich
19:01
Juve, fiocco azzurro a casa Zhegrova: è nato Mars
18:40
Lazio: Cataldi out col Milan, Romagnoli e Basic sperano
17:55
Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Roma: Italiano con Pobega, c'è Rensch
17:52
Atalanta, Palladino recupera Ederson per l'Inter. Ancora in dubbio Raspadori