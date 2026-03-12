Torino, D'Aversa: "Col Parma il primo match ball salvezza"

Sarà la sua terza sfida alla guida di Vlasic e compagni, l'obiettivo è dare continuità ai risultati casalinghi dopo il successo all'esordio contro la Lazio: nell'era dei tre punti il bis di vittorie nelle prime due casalinghe è riuscito soltanto a Walter Mazzarri nel 2018, a Gianni De Biasi nel febbraio-marzo del 2007 e a Renato Zaccarelli nel marzo 2003. Di fronte, però, ci sarà un Parma che in trasferta ha un rendimento da ottavo posto, quasi da Europa: "Hanno fatto tanti punti nelle gare esterne e spesso hanno costretto le squadre di casa a non offrire grandi prestazioni, non può essere un caso, ma noi siamo il Toro e giochiamo nel nostro stadio: non dovremo commettere l'errore di avere la frenesia di sbloccarla, ci sono 95 minuti a disposizione per vincere la partita".