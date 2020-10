Inter: Bastoni negativo, ma è comunque out per il derby

VERSO IL DERBY

Buona notizia in casa Inter: Alessandro Bastoni è risultato negativo al tampone e può chiudere la sua quarantena, iniziata dieci giorni fa quando è risultato positivo al coronavirus durante il ritiro della Nazionale Under 21. In base alle nuove norme al difensore, che era asintomatico, è bastato un test negativo dopo dieci giorni per terminare l'isolamento, ma dovrà comunque sostenere alcuni controlli e la visita di idoneità prima di tornare a disposizione di Antonio Conte. Per il derby, dunque, resterà fuori.

È stato lo stesso Bastoni, con una story su Instagram, ad annunciare l'avvenuta negativizzazione. Anche se non potrà prender parte alla stracittadina il suo è comunque un recupero importante anche in vista dell'esordio in Champions. Un'altra buona notizia, dopo la conferma che tutti i rientranti dalle nazionali sono anch'essi risultati negativi al test.

Da oggi Conte può ragionare con più certezze sulla formazione da schierare contro il Milan, ma dovrà sciogliere qualche dubbio a partire dalla situazione Sanchez. Il cileno, rientrato giovedì dal Sudamerica, si è sottoposto in mattinata a una visita di controllo: nessun infortunio muscolare di rilievo, soli un affaticamento. Le sue condizioni verranno valutate nell'allenamento del pomeriggio e la decisione finale verrà presa tenendo conto anche dei prossimi impegni.

Restano indisponibili gli altri nerazzurri risultati positivi settimana scorsa: Gagliardini, Skriniar, Nainggolan, Young e Radu. Per loro l'attesa forzata continua.