Caso Bastoni, le chat che emergono dall'inchiesta: "La minorenne ti vuole", "Tutto ok leone"

Venerdì il difensore dovrebbe essere interrogato dai pm di Milano per chiarire la sua posizione. Il suo avvocato Salvatore Scuto ha già esposto la linea difensiva dichiarando: "Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni". Anche il calciatore ha espresso la totale estraneità alla vicenda, a chi gli sta vicino esprime questo pensiero: "Parliamo di sei anni fa, all’epoca avevo vent’anni, ero appena arrivato all’Inter, ero single. Non c’è mai stato niente con quella ragazza, e non ho mai avuto la consapevolezza di aver avuto rapporti con minorenni. Tanto meno ho pagato qualche ragazza per avere rapporti, a maggior ragione se minore".