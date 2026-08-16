il video

La lettera di addio di Immobile: "Non voglio rimanere solo, gli scarpini li appoggio su un cuscino"

L'ormai ex attaccante azzurro: "Nessuno sia triste per me,"Torre Annunziata-Parigi è stato il mio viaggio perfetto"

16 Ago 2026 - 00:35
04:35 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"E adesso, permettetemi di chiudere gli occhi un istante. Non voglio rimanere solo, ho semplicemente bisogno di mettere insieme i pensieri, e poi di trattenerli, proprio ora che diventano ricordi. Il momento è arrivato, il pallone si ferma qui. Appendere le scarpe al chiodo è un modo di dire che non mi piace, sembra triste e crudele. Io, i miei scarpini, li voglio appoggiare con delicatezza, su un cuscino molto morbido. Mi hanno accompagnato esattamente dove sognavo di arrivare. Torre Annunziata-Parigi è stato il mio viaggio perfetto, partendo da un pianeta e atterrando su un altro. Dai campetti sgarrupati sotto casa alla Tour Eiffel. In mezzo, una galassia speciale. Ho iniziato a giocare a 4 anni nel Torre Annunziata ’88, con la maglia numero 20, perché la 9 l’avevano rubata. Crescendo, ho sognato di diventare Del Piero, il mio idolo: alla Juventus ho esordito al suo posto, sia in serie A che in Champions League. Segnali, battiti, destino. La prima partita da professionista l’ho giocata con il Sorrento, nella Coppa Italia di C, il resto è una carrellata di brividi ed emozioni: Siena, Pescara, Grosseto, Genoa, Torino due volte, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas, Bologna e Paris FC. Nuove esperienze, vecchie passioni, tante prime volte. E poi geografia, cuore. Soprattutto cuore. Con allenatori che mi hanno fatto un regalo eterno, un piccolo pezzettino di ciascuno di loro: Cioffi, Conte, Serena, Zeman, De Canio, Ventura, Klopp, Emery, Inzaghi, Sarri, van Bronckhorst, Italiano. Con Mancini sono diventato Campione d’Europa. Ho deciso di smettere perché lo dovevo a me stesso e ai miei tifosi. Non riesco più ad essere il Ciro di una volta, il 4 volte capocannoniere della serie A, il vincitore della Scarpa d’Oro: il fisico ha presentato il conto, quindi meglio fermarsi. Con il sorriso. Accompagnato verso l’uscita dalle mie persone speciali. Da mia moglie Jessica. Dai miei figli Michela, Giorgia, Mattia, Andrea. Da papà Antonio e mamma Michela. Da mio fratello Luigi. Dai miei agenti Alessandro Moggi e Marco Sommella. Grazie a tutti. Nessuno sia triste per me, perché io sono molto felice. Ho vissuto un meraviglioso sogno, fino all’ultimo giorno".

Ultimi video

02:04
Saul Coco: "Con Abate lavoriamo tanto sulla fase difensiva"

Saul Coco: "Con Abate lavoriamo tanto sulla fase difensiva"

03:06
Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della seconda giornata

Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della seconda giornata

02:55
Saul Coco: "Difficile essere subito pronti, ma siamo sulla strada giusta"

Saul Coco: "Difficile essere subito pronti, ma siamo sulla strada giusta"

01:46
Ruggeri: "Abbiamo tenuto testa al Torino"

Ruggeri: "Abbiamo tenuto testa al Torino"

05:57
Abate: "Ottima partita, in difesa dobbiamo essere degli animali"

Abate: "Ottima partita, in difesa dobbiamo essere degli animali"

02:57
Cioffi: "Siamo stati squadra, per me questa è una vittoria"

Cioffi: "Siamo stati squadra, per me questa è una vittoria"

04:35

La lettera di addio di Immobile: "Non voglio rimanere solo, gli scarpini li appoggio su un cuscino"

02:33
Parlanti: "Buona prestazione contro una squadra di Serie A, i playoff? Perché non crederci"

Parlanti: "Buona prestazione contro una squadra di Serie A, i playoff? Perché non crederci"

00:42
Torino, un 2008 amatissimo dai tifosi esordisce in granata

Torino, un 2008 amatissimo dai tifosi esordisce in granata

09:20
Adams: "Ho scelto Venezia per il progetto e poi che stadio e che tifosi"

Adams: "Ho scelto Venezia per il progetto e poi che stadio e che tifosi"

00:38
Panucci: "Ramos, attaccante vero ma è solo calcio d'agosto"

Panucci: "Ramos, attaccante vero ma è solo calcio d'agosto"

01:01
Sabatini: "Milan, Ramos è un riferimento ma c'è ancora lo stesso divario con l'Inter"

Sabatini: "Milan, Ramos è un riferimento ma c'è ancora lo stesso divario con l'Inter"

01:49
Paganin: "Mi sbilancio: l'Inter è ancora la squadra da battere!"

Paganin: "Mi sbilancio: l'Inter è ancora la squadra da battere!"

01:38
Cioffi: "Superiori al Torino per occasioni, pagata un'ingenuità"

Cioffi: "Superiori al Torino per occasioni, pagata un'ingenuità"

01:35
La moviola di Cesari: "Sarebbe stato meraviglioso se fosse intervenuto il Var sul calcio d'angolo per il Venezia"

La moviola di Cesari: "Sarebbe stato meraviglioso se fosse intervenuto il Var sul calcio d'angolo per il Venezia"

02:04
Saul Coco: "Con Abate lavoriamo tanto sulla fase difensiva"

Saul Coco: "Con Abate lavoriamo tanto sulla fase difensiva"

I più visti di Calcio

Eduardo Camavinga, in uscita dal Real Madrid: costa molto, ma nel centrocampo dell'Inter e della Juventus sarebbe assolutamente devastante. 

Italiane, occhi aperti: l'Europa è piena di esuberi preziosi, ecco i migliori 20 e a chi servirebbero

DICH CESARI SU ANNO ZERO ARBITRI DICH

Cesari sull'anno zero degli arbitri: "Out gli attendisti, in i decisionisti"

MCH ARRIVO SPENCE MCH

Spence a Milano: "Forza Inter". Oggi visite mediche e firma

Douglas Luiz è rinato

Douglas Luiz è rinato

MCH ARRIVO CARDINALE MILAN 13/8 MCH OK

Milan, Cardinale ancora a Milanello in elicottero

TG5 NOTTE CALCIOMERCATO SRV EDL OK EDL

Spence, colpaccio Inter. Ora Curtis Jones