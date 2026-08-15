Torino, Abate parla dopo la vittoria con la Carrarese: "Tenuto bene il campo, mi aspetto rinforzi dal mercato"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha commentato la vittoria di misura 1-0 contro la Carrarese ai trentaduesimi di Coppa Italia: "Partita che sapevamo non essere semplice. Ho osservato la Carrarese nelle loro amichevoli, e sapevo che scardinare il loro blocco basso non sarebbe stato facile, per altro dovendo fare attenzione alle loro ripartenze. Siamo stati pazienti, bene con il 4-4-2, era dura perché non c'era profondità. Dobbiamo migliorare nella lettura della partita, capire quando alzarci e quando essere compatti. Stiamo lavorando, la testa dei ragazzi è pesante perché stiamo cercando di assimiliare diversi concetti. Ma abbiamo tenuto bene il campo. Saul Coco lo vedo perno centrale della difesa, ha iniziato bene, deve migliorare tecnicamente. Sono felice di lui. Mi aspetto rinforzi dal mercato, bisogna alzare il tasso tecnico generale della squadra. non siamo stati perfetti, ma dovevamo scardinare il blocco basso e portare due uomini in ampiezza. Fitz ha fatto un'ottima gara, il campo non aiutava per avere ritmo e palleggio. L'abbiamo interpretata bene" ha detto l'ex terzino del Milan.