Bastoni nei guai: è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano

Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Lo riporta l'edizione online di 'Repubblica'. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni: avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulla 'agenzia delle escort', società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteca e notti in hotel per i clienti vip, soprattutto calciatori.