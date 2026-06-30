INCHIESTA ESCORT

Bastoni nei guai: è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano

Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni

30 Giu 2026 - 20:05
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Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Lo riporta l'edizione online di 'Repubblica'. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni: avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulla 'agenzia delle escort', società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteca e notti in hotel per i clienti vip, soprattutto calciatori.

Bastoni risulta il primo calciatore formalmente indagato nell'inchiesta: avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. La circostanza, però, è tutta da chiarire: la giovane, ascoltata come testimone, avrebbe infatti dichiarato che tra loro non c’è stato alcun rapporto. Ma nelle carte dell'inchiesta ci sarebbe un messaggio in una chat, risalente al giugno 2020, che proverebbe l'incontro, organizzato da un 'tuttofare' del gruppo. Accanto all'avviso di garanzia notificato al difensore dell'Inter, la Guardia di Finanza - come riporta sempre 'Repubblica' - ha convocato altri tre giocatori - Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi — chiamati esclusivamente come testimoni e non indagati. 

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