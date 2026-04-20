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Ausilio: "Non ci sono segnali di un Bastoni lontano dall'Inter. Se lo vogliono, ci chiamino"

Il direttore sportivo dell'Inter: "Mai pensato di aver sbagliato con Chivu. Palestra ottimo giocatore. L'obiettivo è essere competitivi sempre"

20 Apr 2026 - 16:06
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Piero Ausilio, all'evento Inside the Sport 2026 a Coverciano, non si sbottona sul mercato in entrata ("Palestra ottimo calciatore, profilo giusto per tante squadre ma l'Atalanta ha visione di progetto ma sono sicuro che sarà importante, intanto per loro poi vedremo sul mercato") ma lancia un avviso al Barcellona: "Bastoni ha un contratto con l'Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli".

Il ds nerazzurro resta sul presente: "Non abbiamo ancora pensato a cambiamenti tattici sul mercato, i discorsi sul futuro rimandiamo a momenti più tranquilli, ora ci sono obiettivi da conquistare. Dopo il Cagliari stiamo pensando solo al Como, questa è la mentalità nostra e del nostro allenatore. Facciamo fatica a farlo credere ma è così". A proposito di Chivu: "Mai pensato di aver sbagliato con lui, ci credevamo tantissimo. Serviva fare un percorso e di lui conoscevamo anche le qualità umane. Sapevamo che serviva tempo e serviva dare pazienza, sia all'ambiente come fuori. I risultati parlano per lui".

L'obiettivo dell'Inter "è essere sempre competitivi. Secondo gli addetti ai lavori e media sembrava che ci volesse più tempo e invece siamo stati competitivi da subito e siamo in grado di poter portare a casa qualcosa di importante" ha aggiunto Ausilio.

Infine, sulla crisi del calcio italiano: "Non è normale che una squadra italiana faccia due finali di Champions in tre anni (ovvio riferimento all'Inter, ndr) o che l’Atalanta vinca l’Europa League. Si va a periodi. Ora è un momento difficile ma ho fiducia nell’Italia, verranno scelte le persone giuste per un bel progetto”.

I giornali sportivi: lunedì 20 aprile 2026

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