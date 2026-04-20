Ausilio: "Non ci sono segnali di un Bastoni lontano dall'Inter. Se lo vogliono, ci chiamino"

Piero Ausilio, all'evento Inside the Sport 2026 a Coverciano, non si sbottona sul mercato in entrata ("Palestra ottimo calciatore, profilo giusto per tante squadre ma l'Atalanta ha visione di progetto ma sono sicuro che sarà importante, intanto per loro poi vedremo sul mercato") ma lancia un avviso al Barcellona: "Bastoni ha un contratto con l'Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli".