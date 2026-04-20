Bastoni, solo il Barcellona se lascerà l'Inter. Intanto i blaugrana preparano l'assalto
Il club nerazzurro chiede almeno 70 milioni per il difensore, che potrebbe lasciare l'Italia: ma prima lo scudetto
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"Trattano per Bastoni". Così apre il quotidiano spagnolo 'Sport': il Barcellona punta sul difensore dell'Inter per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione ed è pronto ad andare fino in fondo. La dirigenza blaugrana non alza bandiera bianca di fronte al prezzo che i nerazzurri hanno fissato per lasciar partire il giocatore, in scadenza a giugno 2028: almeno 70 milioni di euro. Il difensore, dal canto suo, è tentato dall'idea di lasciare l'Inter e l'Italia per iniziare una nuova avventura e lo farà soltanto per andare a vestire la maglia del Barcellona. Anche il 'Mundo Deportivo' dà ampio spazio a Bastoni obiettivo di mercato del Barcellona. Il giocatore ha mandato un messaggio chiaro ai suoi agenti: se non riuscirà a firmare per i blaugrana, resterà all'Inter fino a fine contratto. La Premier League, con il Liverpool che si sarebbe fatto avanti, non è nei suoi piani.
Le basi dell'accordo tra il difensore e il Barcellona, scrive 'Il Mundo', sono state gettate, ma manca ancora l'ok del tecnico Flick, che ha in programma un incontro con Deco per discutere la pianificazione della rosa per la prossima stagione (rinviato a causa della Champions League e ora in stand-by fino alla fine della Liga). In caso di via libera, lo stesso Bastoni si siederà al tavolo con l'Inter per negoziare la sua cessione e magari - scrive il 'Mundo' - ottenere uno sconto anche sul prezzo. Nell'affare potrebbe essere inserito il terzino destro Hector Fort, classe 2006, in prestito all'Elche. Un altro nome che il Barcellona potrebbe proporre è l'attaccante classe 2005 Roony Bardghji, utilizzato poco da Flick. Lo svedese, 20 anni era stato cercato da mezza Europa la scorsa estate: costato solo due milioni di euro, ora il suo valore è già salito a 15 milioni, motivo per cui potrebbe diventare una pedina di scambio molto interessante.
Prima però per Bastoni lo scudetto con i nerazzurri e magari anche la Coppa Italia e poi una decisione sul suo futuro, che potrebbe essere davvero lontano dall'Italia. I fischi lontano da San Siro dopo Inter-Juve non c'entrano: a 27 anni il difensore ritiene che sia il momento giusto per cominciare una nuova vita calcistica.