Bastoni, solo il Barcellona se lascerà l'Inter. Intanto i blaugrana preparano l'assalto

"Trattano per Bastoni". Così apre il quotidiano spagnolo 'Sport': il Barcellona punta sul difensore dell'Inter per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione ed è pronto ad andare fino in fondo. La dirigenza blaugrana non alza bandiera bianca di fronte al prezzo che i nerazzurri hanno fissato per lasciar partire il giocatore, in scadenza a giugno 2028: almeno 70 milioni di euro. Il difensore, dal canto suo, è tentato dall'idea di lasciare l'Inter e l'Italia per iniziare una nuova avventura e lo farà soltanto per andare a vestire la maglia del Barcellona. Anche il 'Mundo Deportivo' dà ampio spazio a Bastoni obiettivo di mercato del Barcellona. Il giocatore ha mandato un messaggio chiaro ai suoi agenti: se non riuscirà a firmare per i blaugrana, resterà all'Inter fino a fine contratto. La Premier League, con il Liverpool che si sarebbe fatto avanti, non è nei suoi piani.