Inter, Ausilio: "Neymar una caz..., mai sentiti e mai offerto. Pio? Abbiamo seguito anche Hojlund poi..."

"Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027". Il ds dell'Inter Piero Ausilio respinge le sirene arabe: il suo futuro è ancora nerazzurro. "Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui". Da Lookman a Koné: ecco le sue verità: "Per Lookman ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile - le sue parole in un'intervista al Corriere dello Sport - Per Koné c’è stato un contatto. A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf". E a proposito di Roma, sabato la sfida all'Olimpico contro i giallorossi dell'ex Gasperini: "Da noi è stato pochino. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, visto quello che ha fatto in seguito. È un top".



Capitolo allenatore: "Chivu ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà. Fabregas-De Zerbi? Abbiamo fatto i nostri sondaggi e tratto le conclusioni. Hanno preferito non muoversi? Questo lo dici tu", la risposta a Ivan Zazzaroni. I migliori allenatori visti sul campo: "Spalletti e Conte". E nella gestione? "Simone, Mancini. E Ranieri, al quale sono molto legato. E ancora su Neymar, che secondo alcuni rumors di mercato tra aprile e maggio scorsi sarebbe stato offerto anche ai nerazzurri: "Una cazzata. Mai sentiti e mai offerto...".