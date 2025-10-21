Inter, Marotta: "Esposito ha caratteristiche per diventare un campioncino"
21 Ott 2025 - 20:33
21 Ott 2025 - 20:33
"Esposito è con noi da quando è bambino, ha grande umiltà, ha caratteristiche che lo avviano a diventare un campioncino". Così iul presidente dell'Inter Beppe Marotta a Sky prima della sfida di Champions A Bruxelles contro l'Union St.Gillois.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.