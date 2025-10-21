Logo SportMediaset

Calcio

Nazionale, prosegue il tour di Gattuso: ct in visita al Parma

21 Ott 2025 - 20:46

Tredicesima tappa per Gennaro Gattuso del tour presso i centri sportivi dei club di Serie A. Questa mattina il Ct ha fatto visita al Parma, venendo accolto al Mutti Training Center di Collecchio dal CEO della società Federico Cherubini e dal football director Alessandro Pettinà. Accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso - che ha ricevuto in dono una maglia personalizzata del Parma con il numero 8 sulle spalle - ha assistito alla seduta di allenamento della squadra, incontrando i calciatori e intrattenendosi poi a pranzo con l'allenatore Carlos Cuesta e con la dirigenza gialloblù.

