Juve, Thuram: "Tudor ottimo allenatore che crede in noi"

Per la Juventus, verso il Real Madrid, ln conferenza stampa assieme a Igor Tudor è intervenuto anche Kephren Thuram, parlando del momento della squadra e del confronto dopo Como: "Abbiamo parlato e abbiamo fatto un breve incontro, perché pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio di così. La nostra responsabilità è che dobbiamo vincere, perché molti poi parlano del nostro allenatore, ma noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite".